تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف "آيفون 17 برو ماكس"

نظرًا لوحدة الكاميرا الموسعة، قد يتم تغيير موضع شعار آبل الخلفي في مكان أقل في هاتف برو ماكس، وقد تكون هناك زيادة طفيفة في السُمك أيضًا، ليصل إلى 8.725 مم.