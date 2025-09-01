تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف "آيفون 17 برو ماكس"
كشفت مصادر من داخل شركة "أبل" الأمريكية سعر ومواصفات هاتف "آيفون 17 برو ماكس" الذي ستكشف الشركة النقاب عنه رسميا في حدث عالمي يوم 9 سبتمبر الجاري.
وأوضحت المصادر أن الهاتف سيزخر بأحدث التقنيات والتحديثات فيما سيكون ضمن سلسلة تتضمن 4 إصدارات وهي "آيفون 17" و"آيفون 17 آير" و"آيفون 17 برو" و"آيفون 17 برو ماكس"، وسيكون أكثرهم ريادة هو "آيفون 17 برو ماكس".
ويتوقع أن يبلغ سعر الهاتف من 1250 إلى 1299 دولار أمريكي بزيادة بلغت نحو 100 دولار عن الإصدار السابق بسبب التأثير المحتمل للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ومن المقرر أن يكون الهاتف متاحا في الأسواق بعد العرض التقديمي الذي ستقوم به الشركة يوم 9 سبتمبر الجاري، كما هو معتاد.
وسيتم دعم الهاتف بمعالج "أيه 19 برو" الذي سيعزز أداء الجهاز وكفاءته بشكل ملحوظ، لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة.
من المتوقع أن يتميز هاتف "آيفون 17 برو ماكس" بكاميرا مستطيلة أكبر حجمًا، تتضمن عدسة مقربة بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل.
كما يُتوقع أن يسمح الجهاز بتسجيل الفيديو في وقت واحد باستخدام الكاميرتين الأمامية والخلفية، بالإضافة إلى دعم فيديو بدقة "8كى".
نظرًا لوحدة الكاميرا الموسعة، قد يتم تغيير موضع شعار آبل الخلفي في مكان أقل في هاتف برو ماكس، وقد تكون هناك زيادة طفيفة في السُمك أيضًا، ليصل إلى 8.725 مم.
ومن المتوقع أيضًا أن يحتوي هاتف "آيفون 17 برو ماكس" على بطارية أكبر، تتجاوز سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة.
ومن المرجح أن يأتي برو ماكس بإطار من الألومنيوم، يجمع بين الزجاج والألومنيوم في اللوحة الخلفية.
وتتضمن التحسينات الأخرى ترقية ذاكرة الوصول العشوائي "رام" إلى 12 جيجابايت من 8 جيجابايت السابقة في إصدارات "آيفون 16 برو ماكس"، وإضافة غرفة بخار لتحسين التبريد.