اعتراف جديد بشأن واحدة من أكبر عمليات الاختراق في تاريخ مواقع التواصل

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، بأن البريطاني جوزيف جيمس أوكونور، أقرّ بأنه مذنب في اختراق تويتر عام 2020، الذي أثر في حسابات عديدة من المشاهير، بينها: حسابات الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.