"جوجل" تعلن موعد حدثها السنوي ومصادر تكشف عمّا تجهّزه من مفاجآت

وأوضحت "جوجل"، أن مؤتمرها للمطورين والمبرمجين سيتم عقده في 14 مايو المقبل.

وتوقعت مصادر من داخل "جوجل"، أن تقدم الشركة في مؤتمرها السنوي هذا العام، نظرة على عددٍ من الميزات الجديدة التي ستحصل عليها هواتف "بيكسل" و"أندرويد" المقبلة.

وتوقّعت المصادر أيضاً، أن تقدم "جوجل" شرحاً، حول خطواتها التالية في مجال الذكاء الاصطناعي، مع احتمالية طرح إصدار خاص بها من روبوتات الدردشة التي تعمل بنظم الذكاء الاصطناعي التوليدي.