تسريبات تكشف عن "صدمة" تنتظر مترقبي هاتف "جوجل بيكسل 10 أيه"

وأوضحت التقارير أن هاتف "بيكسل" الاقتصادي المرتقب، تشير التسريبات إلى أنه سيتم دعمه بمعالج "تينسور الجيل الرابع" وليس الجيل الخامس كما هو متوقع، وهو ما قد يكون مخيبًا لآمال البعض.