تسريبات تكشف عن "صدمة" تنتظر مترقبي هاتف "جوجل بيكسل 10 أيه"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تسريبات من داخل شركة "جوجل" قد تكشف عن "صدمة" تنتظر مترقبي هاتف "بيكسل 10 أيه" الاقتصادي.
وأوضحت التقارير أن هاتف "بيكسل" الاقتصادي المرتقب، تشير التسريبات إلى أنه سيتم دعمه بمعالج "تينسور الجيل الرابع" وليس الجيل الخامس كما هو متوقع، وهو ما قد يكون مخيبًا لآمال البعض.
ووفقًا لمصدر مُسرّب، سيُزوّد الهاتف بالمعالج الذي أطلقته جوجل العام الماضي والمستخدم في إصدار "بيكسل 9 أيه" وغيره من هواتف "بيكسل 9".
ولن يختلف كذلك "بيكسل 10 أيه" في ذاكرة التخزين ولا الكاميرا الخلفية المزدوجة عن إصدار "بيكسل 9 أيه" أيضًا، وهو ما قد يكون مخيبًا للآمال أيضًا.
ومع ذلك، من المتوقع أن يتميز بشاشة أكثر سطوعًا مقارنةً بالهاتف الحالي، ووفقًا للمصدر، سيُزوّد "بيكسل 10 أيه" بشاشة بسطوع 2000 شمعة/م².
وسيفتقد "بيكسل 10 أيه" بتلك الطريقة العديد من ميزات الذكاء الاصطناعي التي أُطلقت مع سلسلة "بيكسل 10"، حيث لن يتم دعمه بميزة "ماجيك كيو".
ومن المتوقع أن يتم إطلاق "بيكسل 10 أيه" في أبريل 2026، ولكن عدم دعمه بمعالج "تينسور الجيل الخامس" وميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة قد يكون مصدر إحباط للكثيرين.