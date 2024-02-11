"جوجل" تعلن امتلاك خدمة مدفوعة الأجر تابعة لها أكثر من 100 مليون مشترك

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، ساندر بيتشاي، أن هذا الرقم ستركز عليه الشركة للبناء على هذا الزخم، من خلال خطتها الجديدة المرتقبة للذكاء الاصطناعي مدفوع الأجر، الذي يقدّم ميزات مدعومة بنموذج "جيمني" للذكاء الاصطناعي.