"جوجل" تعلن امتلاك خدمة مدفوعة الأجر تابعة لها أكثر من 100 مليون مشترك

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية، أن خدمتها مدفوعة الأجر "جوجل وان" باتت تمتلك الآن أكثر من 100 مليون مشترك.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، ساندر بيتشاي، أن هذا الرقم ستركز عليه الشركة للبناء على هذا الزخم، من خلال خطتها الجديدة المرتقبة للذكاء الاصطناعي مدفوع الأجر، الذي يقدّم ميزات مدعومة بنموذج "جيمني" للذكاء الاصطناعي.
وستحتوي خطة "جوجل وان للذكاء الاصطناعي برميوم" على ميزات مثل "جيمني أدفانسد" مع وصول خدمات "جيمني" إلى بريد "جيميل" و"دوكس" قريباً.
وتبلغ تكلفة خطط "الذكاء الاصطناعي برميوم" 19.99 دولار أمريكي شهرياً، وتبلغ الخطط الأساسية والقياسية والمميزة 1.99 دولار أمريكي، و2.99 دولار أمريكي و9.99 دولار أمريكي شهريا على التوالي.
ولوحظ أن أسعار خطط "جوجل وان" وفوائدها ومدى توافرها تختلف حسب المنطقة.