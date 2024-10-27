تسريبات: "أندرويد" تنوي اقتباس تقنية لعرض المعلومات من "آيفون"

كشفت تسريبات من داخل شركة "جوجل" الأمريكية المطورة لنظام تشغيل "أندرويد"، أنها تعمل حاليًا على منظومة "إشعارات" جديدة، توفر تقنية لعرض معلومات شبيهة بتلك الموجودة على هواتف "آيفون".
وأوضحت المصادر أن أندرويد تعمل على تطوير تقنية "الإشعارات المستمرة"، أو "الإشعارات الغنية"، والتي ستوفر معلومات سريعة لأبرز وأهم الإشعارات التي يتلقاها المستخدم في شريط الحالة.
يُذكر أن هذه الميزة ستكون مشابهة لميزة "دايناميك آيلاند" الموجودة على هواتف "آيفون" الحديثة.
وستظهر هذه الإشعارات على شكل فقاعة في الجزء العلوي من الشاشة، ويمكنك فتح أي تطبيق خاص بالإشعارات بمجرد النقر عليه.
ويُتوقع أن يتم تضمين الميزة الجديدة في تحديث "أندرويد 15" المرتقب، أو قد تقرر الشركة تأجيل طرحها لحين طرح نظام تشغيل "أندرويد 16".
وستتيح الميزة عرض أشياء عدة مثل تحديثات النقل وتتبع المعلومات الخاصة بأوقات المغادرة ووقت وصول سيارة "أوبر" مثلًا؛ حتى لو كنت تفتح تطبيقًا آخر.