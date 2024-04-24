"مايكروسوفت" تصدم مستخدمي "ويندوز" بما قدمته في إصدارها الجديد

أعرب كثير من مستخدمي "ويندوز" عن صدمتهم من إصدار "ويندوز 11" الجديد؛ بسبب ما تخلّت عنه شركة "مايكروسوفت" الأمريكية لأول مرة.
وأظهر إصدار "ويندوز 11" الجديد أنه لأول مرة لن يكون نظام التشغيل الأشهر عالميًّا خاليًا من الإعلانات؛ حيث سيتضمن النظام إعلانات موصى بها.
وستظهر هذه الإعلانات في قائمة "ابدأ"، أي في أكثر أجزاء نظام التشغيل استخدامًا.
وسيعرض القسم الموصى به في قائمة "ابدأ" بعض تطبيقات "مايكروسوفت ستور" الإلكتروني، كإعلانات ترويجية لهذه التطبيقات ولمتجر مايكروسوفت.
ويتمّ تمكين اقتراحات التطبيقات بشكل افتراضي، ولكن يمكنك استعادة تجربتك الأصلية مع "ويندوز" إذا قمت بتثبيت التحديث.
- انتقل إلى "الإعدادات" وحدّد "التخصيص"، ثم قائمة "ابدأ".
- قم بتبديل "إظهار توصيات للحصول على نصائح وعروض ترويجية للتطبيقات والمزيد" إلى "إيقاف".
وتصل "الميزة" الجديدة بعد أسابيع فقط من ظهورها كإصدار تجريبي.