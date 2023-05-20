"تشات جي بي تي" يصل لأول مرة على الهواتف الذكية.. تعرف على التفاصيل الكاملة

وأوضحت الشركة أنها ستطرح إصدارها أولًا على هواتف "آيفون" بالولايات المتحدة لاختباره في البداية، على أن توفّره قريبًا لباقي دول العالم، وسيتمّ دعمه لهواتف "أندرويد" في وقت لاحق أيضًا.