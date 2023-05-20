"تشات جي بي تي" يصل لأول مرة على الهواتف الذكية.. تعرف على التفاصيل الكاملة

كشفت شركةُ "أوبن إيه إي" عن نيتها إطلاقَ تطبيق مخصّص للهواتف الذكية لبرنامجها المعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي "تشات جي بي تي".
وأشارت الشركة المشغّلة لتطبيق "تشات جي بي تي"، وفقًا لما أورده موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصّص؛ إلى أنها تسعى للاستفادة من النموّ الهائل عبر الإنترنت بطرحها تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.
وأوضحت الشركة أنها ستطرح إصدارها أولًا على هواتف "آيفون" بالولايات المتحدة لاختباره في البداية، على أن توفّره قريبًا لباقي دول العالم، وسيتمّ دعمه لهواتف "أندرويد" في وقت لاحق أيضًا.
وأفادت بأنّ تطبيق "تشات جي بي تي" سيكون مجانيًّا كإصدار الويب، وسيتيح للمستخدمين أن يناقشوا روبوت المحادثة، وأن يطلبوا منه مهامَّ عدة، ككتابة رسائل، وشرح مفاهيم تقنية، واقتراح أفكار، وتلخيص نصوص.