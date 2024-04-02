إجبار "جوجل" على اتخاذ قرار بشأن بيانات التصفح المتخفي الخاصة بمستخدميها

وقال المتحدث باسم "جوجل"، خوسيه كاستانيدا؛ إن البيانات المعنية لم تكن مرتبطة أبدًا بفردٍ أو تُستخدم لأي شكلٍ من أشكال تخصيص خدماتها، واصفًا الدعوى القضائية، بأنها "لا أساس لها من الصحة"، مضيفًا أن الشركة سعيدة بحذف ما تشير إليه على أنه مجرد "تقنية أو بيانات قديمة".