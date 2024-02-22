تحديث جديد لـ"واتسآب" يوفر خيارات لتنسيق النصوص

ويظهر من التحديثات أيضًا أنها تفتح عالمًا جديدًا تمامًا من الفرص، حيث توفر كذلك القوائم النقطية، والقوائم المرقمة، وعلامات الاقتباس، وتنسيق التعليمات البرمجية المضمنة الآن على أنظمة "أندرويد" و"آي أوإس" وفي إصداري "الويب" و"ماك أو إس".