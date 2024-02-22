تحديث جديد لـ"واتسآب" يوفر خيارات لتنسيق النصوص

كشفت تقارير صحفية عالمية أن تطبيق التراسل الفوري المشفر "واتسآب" حصل على تحديث جديد، يوفر خيارات جديدة لتنسيق النصوص.
ويُظهر تحديث "واتسآب" أنه سيتضمن تحسينات كبيرة في تجربة الدردشة لدى المستخدمين، حيث يمكّن المستخدمين لأول مرة من استخدام "الخط الغامق" و"المائل" و"الذي يتوسطه خط" وما يحتوي على "مسافة أحادية"، ما يجعل الدردشات أشبه بصورة كبيرة بملفات النصوص العادية.
ويظهر من التحديثات أيضًا أنها تفتح عالمًا جديدًا تمامًا من الفرص، حيث توفر كذلك القوائم النقطية، والقوائم المرقمة، وعلامات الاقتباس، وتنسيق التعليمات البرمجية المضمنة الآن على أنظمة "أندرويد" و"آي أوإس" وفي إصداري "الويب" و"ماك أو إس".
وكان عدد من هذه الخيارات متوفرًا لعدد محدود من المستخدمين في إطار الاختبار، لكن تحديث "واتسآب" الأخير يجعلها متوفرة لكل المستخدمين.
وللحصول على قائمة الخيارات الجديدة، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- للحصول على قائمة ذات تعداد نقطي، ما عليك سوى وضع الرمز "-" قبل النص متبوعًا بمسافة، ثم استمر في إضافة المزيد من العناصر إلى القائمة عن طريق الإضافة والتكرار.
أما بالنسبة لإضافة القوائم المرقمة، يمكنك إضافة الرقم متبوعًا بنقطة ومسافة - مثل هذا: "1". ثم "2." وهكذا.
وبالنسبة لعلامات الاقتباس الجماعية، كل ما تحتاجه هو الرمز ">" متبوعًا بمسافة، وما يأتي بعد ذلك سيكون علامة اقتباس جماعية.
وإذا كنت تريد إدخال رمز مضمن، فما عليك سوى تغليف النص بـ "`".