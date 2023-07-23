كيف تحمي نفسك من التصيُّد الاحتيالي عبر الإنترنت؟

في الوضع العادي دون التصفح الآمن المُحسّن، تقوم "جوجل" أيضا بعديدٍ من فحوصات الأمان نفسها، لكن الشركة قد تفوت بعض النشاط السريع الذي يقوم به المحتالون الذين يمكنهم إنشاء موقع ويب مزيف جديد بعد دقائق من حظر موقع آخر باعتباره عملية احتيال.