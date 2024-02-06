تسريبات تكشف عن خدمة جديدة ستحصل على نظارات "أبل فيجن برو" للواقع الافتراضي

وكانت "جوجل" قد قالت في وقت سابق، إنها لا تخطط لإطلاق خدمات مخصصة، لنظارات "فيجن برو"، لكن يبدو أن الشعبية الأخيرة التي حظت بها النظارات في الأسابيع الأخيرة، جعلتها تغير وجهة نظرها.