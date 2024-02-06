تسريبات تكشف عن خدمة جديدة ستحصل على نظارات "أبل فيجن برو" للواقع الافتراضي

كشفت شركة "جوجل" الأمريكية عن أنها تسعى لتقديم خدمة جديدة لنظارات "أبل فيجن برو" للواقع الافتراضي المعزز.
وأوضح متحدث باسم "يوتيوب" لموقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، أنهم يخططون لتطوير خدمة أصلية مستقلة خاصة بنظارات "أبل فيجن برو".
وأشار المتحدث إلى أن "يوتيوب" تخطط لإطلاق تحسينات في موقع "يوتيوب" لمتصفح "سفاري" كحل مؤقت، لحين إطلاق التطبيق.
ويمكن للتطبيق المستقل الجديد أن يوفر خدمة رؤية "360 درجة" لسماعات الواقع الافتراضي الجديد.
وقالت جيسيكا جيبي، المتحدثة باسم "يوتيوب": "نحن متحمسون لرؤية إطلاق خدمة مستقل لنظارات فيجن برو، ونحن ندعمه من خلال ضمان حصول مستخدمي يوتيوب، وسنوفر مؤقتاً حالياً تجربة رائعة في متصفح سفاري، لهذه الخدمة".
وأضافت بقولها "ليس لدينا أي خطط محددة لمشاركتها في الوقت الحالي، لكن نؤكد أن نظارات فيجن برو موجودة على خريطة الطريق الخاصة بنا".
وكانت "جوجل" قد قالت في وقت سابق، إنها لا تخطط لإطلاق خدمات مخصصة، لنظارات "فيجن برو"، لكن يبدو أن الشعبية الأخيرة التي حظت بها النظارات في الأسابيع الأخيرة، جعلتها تغير وجهة نظرها.