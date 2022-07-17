"جوجل بلاي" يزيل هذه الخاصية في قسم أمان تطبيقاتها

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "جوجل" الأمريكية بدأت في إزالة خاصية أمان موجودة في متجرها الإلكتروني للتطبيقات "جوجل بلاي".
وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "جوجل بلاي" أزال خاصية إلقاء "نظرة عامة على أذونات التطبيق" لصالح خدمات أمان البيانات الجديدة التي يقدّمها المتجر.
وبدلًا من خاصية "نظرة عامة على أذونات التطبيق"، بدأت في تفعيل قسم جديد لأمان التطبيقات الموجودة على المتجر، والتي ستصبح إلزامية لجميع التطبيقات بدءًا من 20 يوليو الجاري.
لكن ما يثير القلق هو أن خدمات الأمان الجديدة تحل محل قسم "نظرة عامة على أذونات التطبيق" التي اعتاد الكثير من المستخدمين الاطلاع عليها قبل تحميل أي تطبيق.
ويرجع سبب الاهتمام، بهذا القسم، إلى أن كل تطبيق مدرج في متجر "جوجل بلاي" يحتوي تقليديًّا على نظرة عامة على أذونات نظام التشغيل "أندرويد" التي يطلبها من النظام، وتتراوح من الأشياء الحميدة والواضحة مثل الوصول إلى الشبكة إلى الأشياء الأكثر إشكالية وحساسية مثل الوصول إلى جهات الاتصال أو نظام ملفات الهاتف أو بيانات الموقع.
ويتم إنشاء هذه القائمة تلقائيًّا بواسطة جوجل عن طريق مسح ملفات تطبيق المطور عند إرسالها إلى المتجر، ومن ثم لا يمكن حذف أي شيء وعدم الكشف عنه للمستخدم عن قصد أو بطريقة أخرى.
لكن حاليًا، يتم ملء قسم أمان البيانات الجديد بالكامل بواسطة المطور، وتمتلك جوجل واجهة في وحدة تحكم المطورين في متجر بلاي الخاص بها، والتي تسرد مجموعة كاملة من أنواع البيانات الشخصية والجهاز التي يتعين على المطور المرور من خلالها والكشف عما إذا كان يتم التعامل معها من خلال تطبيقه، وكيفية التعامل معها.
وبالتالي فبينما نحن جميعًا نؤمن بمعلومات أمان البيانات الجديدة؛ ليس من الصعب معرفة سبب عدم وضعها في قوائم متجر بلاي بدلًا من نظرة عامة على أذونات التطبيق، بحسب الخبراء.