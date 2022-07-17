"جوجل بلاي" يزيل هذه الخاصية في قسم أمان تطبيقاتها

ويرجع سبب الاهتمام، بهذا القسم، إلى أن كل تطبيق مدرج في متجر "جوجل بلاي" يحتوي تقليديًّا على نظرة عامة على أذونات نظام التشغيل "أندرويد" التي يطلبها من النظام، وتتراوح من الأشياء الحميدة والواضحة مثل الوصول إلى الشبكة إلى الأشياء الأكثر إشكالية وحساسية مثل الوصول إلى جهات الاتصال أو نظام ملفات الهاتف أو بيانات الموقع.