باحثون من كوريا الجنوبية يطورون معالجًا يصفونه بأنه سيُحدث "ثورة" في عالم الحواسيب الكمية

وقال كذلك لي جونج مو من قسم أبحاث الحوسبة الكمومية في معهد أبحاث الطاقة الذرية، والذي قاد هذا الإنجاز: "إن البحث عن التنفيذ العملي لأجهزة الكمبيوتر الكمومية نشط للغاية في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك لا تزال هناك حاجة إلى أبحاث مكثفة طويلة الأجل لتحقيق الحوسبة الكمومية العملية، وخاصة للتغلب على الأخطاء الحسابية الناجمة عن الضوضاء في العمليات الكمومية".