معالج "سنابدراجون" جديد من "كوالكوم".. هذه تفاصيله ومواصفاته

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "كوالكوم" تستعد لطرح معالج جديد مختلف عن معالجها الجديد المرتقب "سنابدراجون 8 الجيل الرابع"، والذي ستطلقه في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.