معالج "سنابدراجون" جديد من "كوالكوم".. هذه تفاصيله ومواصفاته

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "كوالكوم" تستعد لطرح معالج جديد مختلف عن معالجها الجديد المرتقب "سنابدراجون 8 الجيل الرابع"، والذي ستطلقه في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.
وأفادت المصادر بأن "كوالكوم" تجهز قبل هذا الوقت لإطلاق معالج جديد سيكون ضمن عائلة "سنابدراجون 8"، ولكن سيحمل مواصفات مختلفة.
وترجّح المصادر أن يكون اسم المعالج الجديد "سنابدرجون 8 الجيل الثاني" أو "سنابدراجون 8 إس" أو "سنابدراجون 8 الجيل الثالث لايت".
ويُتوقع أن يتم تصنيع هذا المعالج وفق معيارية 4 نانومتر، من نوع "كورتيكس- إكس4"، بسرعة 2.9 جيجاهرتز.
وسيتم دعم المعالج كذلك بمهام رسومية مكثفة، وسيتم التعامل معها بواسطة وحدة معالجة الرسوميات "أدرينو 735".
وترجح المصادر أن يتم اعتماد المعالج الجديد في نحو 1.7 مليون هاتف في العالم.