إنفيديا تطور تقنية لتتبع مواقع تشغيل رقائقها ومكافحة التهريب

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن شركة "إنفيديا" تعمل على تطوير تقنية جديدة للتحقق من المواقع الجغرافية، قد تُمكّنها من كشف الدولة التي تعمل فيها رقائقها الإلكترونية، في خطوة تهدف للحد من تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي إلى دول يُحظر التصدير إليها.
وبحسب المصادر، فإن التقنية الجديدة ما زالت قيد التجربة في نطاق خاص خلال الأشهر الماضية، ولم تُطلق رسميًّا بعد. وستكون عبارة عن خيار برمجي يمكن للعملاء تثبيته.
وأوضحت المصادر أن التقنية ستعتمد على ما يُعرف بقدرات "الحوسبة السرية" (Confidential Computing) ضمن وحدات معالجة الرسومات الخاصة بإنفيديا.
ووفقًا لمسؤول في الشركة، تهدف هذه التقنية أيضًا إلى تمكين العملاء من تتبّع الأداء الحوسبي الإجمالي لكل شريحة، وهي ممارسة شائعة لدى الشركات الكبرى التي تستخدم كميات كبيرة من وحدات المعالجة في مراكز البيانات.