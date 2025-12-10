إنفيديا تطور تقنية لتتبع مواقع تشغيل رقائقها ومكافحة التهريب

ووفقًا لمسؤول في الشركة، تهدف هذه التقنية أيضًا إلى تمكين العملاء من تتبّع الأداء الحوسبي الإجمالي لكل شريحة، وهي ممارسة شائعة لدى الشركات الكبرى التي تستخدم كميات كبيرة من وحدات المعالجة في مراكز البيانات.