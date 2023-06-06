"تكنو" تطلق سلسلة CAMON 20 بتقنية مستشعر OIS المتقدمة.. ابتكار رائد وتصميم مذهل

وقال المدير العام لـTECNO: جلبت تقنية RGBW المبتكرة من TECNO صورًا ليلية رائعة جدًّا لمنتجاتها. ومن خلال استبدال حل المصفوفة "الخضراء" في مرشح الألوان RGGB التقليدي بواحد "أبيض"، يسمح مستشعر RGBW بالتقاط المزيد من الضوء. بينما تزيد العدسة 1G + 6P من دخول الضوء عن طريق استبدال إحدى العدسات البلاستيكية بأخرى زجاجية في العملية عند وصول الضوء إلى المستشعر الرئيسي.