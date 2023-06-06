"تكنو" تطلق سلسلة CAMON 20 بتقنية مستشعر OIS المتقدمة.. ابتكار رائد وتصميم مذهل

أطلقت TECNO، العلامة التجارية التقنية المبتكرة الموجودة في أكثر من 70 سوقًا عالميًّا، اليوم سلسلة CAMON 20 الجديدة بتجربة تصوير استثنائية لفيديو بورتريه رائع، وتصوير ليلي للصور الشخصية؛ بفضل تصميمها الفريد المعروف بـ«CAMON PUZZLE»، الذي يلبي احتياجات المستخدمين الطموحين للمستقبل.
ويتميز TECNO CAMON 20 Premier 5G بتقنية Sensor-Shift OIS، بمعدل 5000 مرة في الثانية، المضادة للاهتزاز، ومستشعر 50MP RGBW فائق الحساسية؛ لتمكين الجهاز من توفير فيديو مضاد للاهتزاز بمستوى كاميرا SLR، وجودة صورة ليلية فائقة الوضوح تمامًا.
وتوفر الكاميرا ذات الدقة الفائقة بدقة 108 ميجا بكسل لقطات واسعة الزاوية، تخطف الأنظار لكل من التصوير الفوتوغرافي وتصوير الفيديو.
وتدمج السلسلة الجلد السحري مع مواد السيراميك، وتخلق تصميم CAMON PUZZLE الفريد.
وقال جاك جو، المدير العام لـTECNO: "يجمع TECNO CAMON 20 بين التقنيات المبتكرة والتصميم العصري الأنيق في سلسلة واحدة مذهلة وعالية الأداء".
وأضاف: "تتيح تقنيات الصور والفيديو المتقدمة في TECNO CAMON 20 للمستخدمين تسجيل لحظات الحركة العاطفية بتفاصيل أكثر وضوحًا، في حين يكمل تصميمه الجمالي المذهل والأداء القوي تجربة مستخدم استثنائية من جميع النواحي".
وأشار إلى أنه سعيًا وراء ثبوتية الفيديو، دمجت TECNO تثبيت صورة كاميرا SLR داخل الجسم في كاميرا CAMON 20 Premier 5G؛ إذ يمكن للأجهزة المزودة بتقنية Sensor-Shift OIS المضادة للاهتزاز 5000 مرة / ثانية تعويض الاهتزازات حتى 5000 مرة في الثانية.
وأضاف بأنه نتيجة لذلك تكون الصور ومقاطع الفيديو واضحة ونابضة بالحياة، حتى عند التقاطها أثناء الحركة بسرعة.
وهذه التقنية هي الحل الأكثر تطورًا لمكافحة الاهتزاز، وتهدف إلى تعميم ابتكارات كاميرا SLR المضادة للاهتزاز على الهاتف الذكي.
وعلى عكس الحل التقليدي المضاد للاهتزاز، الذي يضر بجودة الصورة، فإنه يحافظ على كل شعاع من الضوء دون اقتصاص الصورة.
ولفت إلى أنه حتى في الإضاءة المنخفضة لا يزال من الممكن تحقيق ما يصل إلى 93٪ من اللقطات التي تم التقاطها.
وتُعرف هذه التقنية بأنها أفضل حل مضاد للاهتزاز لتصوير الفيديو الشخصي حتى الآن، الذي يلتقط كل تذبذبات المشاعر.
وقال المدير العام لـTECNO: جلبت تقنية RGBW المبتكرة من TECNO صورًا ليلية رائعة جدًّا لمنتجاتها. ومن خلال استبدال حل المصفوفة "الخضراء" في مرشح الألوان RGGB التقليدي بواحد "أبيض"، يسمح مستشعر RGBW بالتقاط المزيد من الضوء. بينما تزيد العدسة 1G + 6P من دخول الضوء عن طريق استبدال إحدى العدسات البلاستيكية بأخرى زجاجية في العملية عند وصول الضوء إلى المستشعر الرئيسي.
وأشار إلى أنه تم أيضًا زيادة المستشعر الرئيسي في TECNO CAMON 20 Premier 5G من 1 / 1.73 إلى 1 / 1.56 / حجم البيكسل الفردي من 0.8 مايكرومتر إلى 1.0 مايكرومتر، مع مساحة حساسية للضوء أكبر بنسبة 56.25٪؛ لضمان أن تكون الصور أقرب إلى الواقع.
ومع نقل أكبر للضوء، يتيح TECNO CAMON 20 Premier 5G للمستخدمين التقاط صورة شخصية ليلية فائقة الوضوح بدقة مذهلة، دون فقدان أي تفاصيل في الظلام.
وأردف: تدمج TECNO المفاهيم الجمالية لماركات الأزياء العالمية والمصممين الرائدين، وتخلق تصميم CAMON PUZZLE الفريد.
وتحاول TECNO لأول مرة نقش 20 ضلعًا غير منتظم في نمط الليتشي الفاخر Magic Skin، بينما يتم دمج سيراميك النانو البلوري من فئة الياقوت في بنية الغطاء الخلفي للجهاز.
ويتحدى الجمع بين المواد المتقدمة والتصميم الجريء لغة تصميم الهواتف الذكية التقليدية، ويتيح لمستخدمي CAMON 20 أن يكونوا عصريين بطريقة جريئة.
وقال: إن اندماج الجلد السحري مع مواد السيراميك، الذي حققه مصممو TECNO، يخلق راحة لا تصدق مع نسيج طبيعي ملموس.
وبفضل المظهر الفريد والمواد عالية الجودة، تجلب سلسلة CAMON 20 معايير تصميم الصناعة إلى عصر جديد؛ ونتيجة لذلك فاز التصميم بجائزة ميوز ديزاين المرموقة لعام 2023 كفائز ذهبي؛ وهو ما يسلط الضوء على مكانة تكنو كشركة رائدة في تصميم الهواتف الذكية.
وأوضح أنه من الميزات المدهشة الإضافية التي توفرها سلسلة CAMON20 أن الكاميرا فائقة الوضوح بدقة 108 ميجا بكسل تلتقط مناظر أفق واسعة للغاية، وكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجا بكسل بالذكاء الاصطناعي للحصول على صورة سيلفي فائقة الوضوح.
وتابع: إلى جانب الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل، تشتمل وحدة الكاميرا في CAMON 20 Premier 5G أيضًا على كاميرا فائقة الوضوح بدقة 108 ميجا بكسل، تُمكّن المستخدمين من التقاط آفاق واسعة للغاية، ولقطات مقربة فائقة الماكرو بتفاصيل مذهلة.
وتعمل تقنية البيكسل التكيفي 9 في 1، التي تدمج 9 وحدات بكسل صغيرة في بكسل واحد كبير جدًّا 1.92um، على تحسين حساسية الضوء بما يصل إلى 9 مرات وفقًا لحجم البيكسل.
وواصل: تساعد كاميرا السلفي الساطعة فائقة الوضوح، التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بدقة 32 ميجا بكسل، المستخدمين على رفع مستوى صورهم الشخصية.
وتتميز السلسلة أيضًا بخوارزمية الجمال "Portrait Master"، التي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي من TECNO، وتستخدم تحديد موضع الوجه من 319 نقطة لإنشاء تحليلات تجميل دقيقة، بما في ذلك الثقافة ولون البشرة والبيئة المادية.. والمزيد لتطوير خطة تجميل مخصصة.
وذكر أنه استنادًا إلى منصة البيانات الضخمة من TECNO، تُمكِّن التقنية المستخدمين من خلال تقنية أكثر شمولاً؛ إذ تدعم كل من الكاميرات الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل والكاميرا ذات الزاوية العريضة بدقة 108 ميجا بكسل أيضًا فيديو 4K وHDR، بينما تدعم الكاميرات الخلفية والأمامية فيديو بورتريه مزدوج.
وقال جاك جو: تتبنى TECNO CAMON 20 Premier 5G شاشة AMOLED بالألوان الحقيقية، مقاس 6.67 بوصة، وتدعم التدرج اللوني الواسع P3 من الدرجة السينمائية الكاملة، ونسبة التباين الفائقة 800000: 1 التي تجعل التفاصيل الفاتحة والداكنة أكثر وضوحًا مع جودة صورة رائعة.
ولفت إلى أن التدرج اللوني هو معيار التدرج اللوني الواسع الذي قدمته صناعة السينما الأمريكية، ويغطي مساحة لونية أكبر للحصول على لون صورة بجودة سينمائية حقيقية. كما يتميز بالإطار السفلي الأضيق بنسبة 47٪؛ وهو ما يوفر للمستخدمين تجربة عرض غامرة بلا حدود في ملء الشاشة.
وقال مدير TECNO: يقوم TECNO CAMON 20 Premier 5G بتصفية 50٪ من الضوء الأزرق؛ لتقليل أضراره على العينين.
ويستخدم الجهاز تعتيم التردد الفائق PWM 1920Hz؛ لحل وميض الشاشة بشكل فعال في مشاهد الإضاءة المنخفضة، وتقليل إجهاد العين بشكل كبير.
ويمكن أن تكون معدلات التحديث القابلة للتعديل متعددة المستويات، التي تصل إلى 120 هرتز، قابلة للتكيف؛ ليتم تكييفها وفقًا لسيناريو الاستخدام المحدد للمستخدمين.
ويسمح معدل أخذ العينات العالي باللمس، الذي يصل إلى 360 هرتز، باستجابات فورية ودقيقة بأطراف الأصابع؛ للحصول على تجربة محسنة.
وأضاف بأنه من بين الأجهزة الأولى في الصناعة التي يتم تزويدها بمعالج Dimensity 8050 الجديد من MediaTek الجديد، يجلب CAMON 20 Premier 5G لصانعي الشرائح قوة التوقيع مع بنية متطورة ثمانية النواة 6 نانومتر، مع تردد يصل إلى 3 جيجا هرتز لوحدة المعالجة المركزية؛ لأداء سلس وخالٍ من التأخير، سواء كان تشغيل التطبيقات اليومية أو الألعاب واسعة النطاق.
وواصل: كما أنه خلال الاستخدام تعمل تقنية Triathlon Polymer Graphene Tri-State بتبديد الحرارة من TECNO CAMON 20 Premier 5G، والحفاظ على الجهاز باردًا، بينما توفر السلسلة ذاكرة وصول عشوائي (RAM) ممتدة بسعة 8 جيجابايت + 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت.
وتوفر بطارية TECNO CAMON 20 Premier 5G، التي تبلغ 5000 مللي/ أمبير في الساعة، للمستخدمين الكثير من الطاقة، سواء في المنزل، أو في العمل، أو أثناء التنقل. كما أن الشحن السريع مثالي للحصول على طاقة سريعة عند الحاجة.
وتابع: تُقدِّم TECNO مجموعة متنوعة من هواتفها الذكية بأسعار مختلفة، وتصاميم متنوعة.
وتتوافر هذه الهواتف بخيارات عدة للألوان، بما في ذلك Dark Welkin و Serenity Blue، إضافة إلى لون جديد يسمى Glacier Glow Glass مخصص لهاتف CAMON 20.
وجميع هذه الطرازات متوافرة في المملكة العربية السعودية من خلال (إكسترا، نون، لولو هايبرماركت، نيستو، إكسايت، زين ونجد للاتصالات).