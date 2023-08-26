"واتساب" يدعم تقنية خاصة بالفيديو "طال انتظارها"

ولتفعيل هذه الخدمة، يمكنك تحديد الفيديو أو مقاطع الفيديو التي تريد مشاركتها، ثم تضغط على زر HD الجديد أعلى الشاشة، ثم تؤكّد إذا ما كنت تريد المشاركة بجودة قياسية أو جودة HD وستظهر لك أحجام الملفات المرسلة لتساعدك على اتخاذ القرار السليم.