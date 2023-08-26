"واتساب" يدعم تقنية خاصة بالفيديو "طال انتظارها"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن منصة تطبيق التراسل الفوري المشفر "واتساب" ستدعم حالياً تقنيتها الخاصة بإرسال مقاطع الفيديو عالية الدقة التي طال انتظارها لدى المستخدمين.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "تيك كرانش" التقني المتخصّص، أن "واتساب" سيضيف أخيراً هذه التقنية التي تدعم إرسال مقاطع الفيديو عالية الدقة.
وكانت إدارة واتساب قد وعدت في وقت سابق، بتوفير هذه التقنية التي ستسمح بإرسال الصور ومقاطع الفيديو بجودتها الأصلية، وعدم التقليل من جودتها، كما كان يحدث في السابق.
وأفادت إدارة "واتساب" أن وصول التقنية للمستخدمين سيكون تدريجياً لكل مستخدمي التطبيق على هواتف "أندرويد" و"آيفون".
وبمجرد وصول هذه الميزة يمكنك اختيارياً مشاركة مقاطع الفيديو بدقة 720 بيكسل، بدلا من دقة 480 بيكسل السابقة.
ولتفعيل هذه الخدمة، يمكنك تحديد الفيديو أو مقاطع الفيديو التي تريد مشاركتها، ثم تضغط على زر HD الجديد أعلى الشاشة، ثم تؤكّد إذا ما كنت تريد المشاركة بجودة قياسية أو جودة HD وستظهر لك أحجام الملفات المرسلة لتساعدك على اتخاذ القرار السليم.
ووعدت إدارة "واتساب" بحماية جميع الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة بنظام التشفير الكامل.
وعند وصول الفيديو "عالي الجودة" سيظهر للمستخدم على "واتساب" شارة HD.