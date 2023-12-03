هل استخدام برامج تخطي الحجب VPN غير قانوني؟.. متخصص في البرمجيات يجيب

وأوضح "السبيعي" أنه لا يوجد نص في النظام السعودي حتى الآن يجرم استخدام برامج VPN، وأن المقصود الذي نص عليه المشرع السعودي في الفقرة (3) من المادة الثالثة من النظام، منذ صدوره هو الدخول (غير المشروع) للأنظمة؛ لغرض التجسس، أو التصنت والتخريب، أو غير ذلك من الأضرار.