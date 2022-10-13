"سامسونج" و"جوجل" تعلنان عن شراكة لتطوير الأجهزة المنزلية الذكية

أصدرت شركتا "سامسونج" و"جوجل" بروتوكول شراكة رسمية؛ لإعداد أجهزة منزلية ذكية باسم "ماتر".
وأوضحت سامسونج في مؤتمر السنوي للمطورين، أن تلك الشراكة ستسهل إعداد أجهزة منزلية ذكية لكل المستهلكين، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص.
وذكرت الشركة أنها تسعى لإطلاق منظومة "سمارت ثينجز" لتتفاعل مع منظومة "جوجل هوم" التي تساعد في إدارة جميع الأجهزة المنزلية الذكية والتكامل فيما بينها.
وأوضحت أن منظومة "سمارت ثينجز" التكاملية الجديدة ستحدث نقلة وتكاملًا أعمق في نظام المنزل الذكي للشركة، والذي سيسمح للمطورين بدعم مجموعة واسعة من تجارب الواجهة القائمة على الصوت.
وعلى صعيد الأمان، أعلنت سامسونج عن منصة جديدة قائمة على "بلوك تشين" أطلقت عليها اسم "نوكس ماتريكس"، والتي ستسمح للأجهزة المؤهلة بإنشاء "درع" مصمم لحماية الأجهزة المتصلة مثل أجهزة التلفزيون والأجهزة من الاختراقات الخارجية.
وتقول سامسونج إن "نوكس ماتريكس"، ستستخدم مراقبة متبادلة متعددة الطبقات لمنع الجهات الفاعلة السيئة من الوصول غير المصرح به إلى أجهزتك.
وستتمكن الأدوات المدعومة أيضًا من مشاركة معلومات تسجيل الدخول والبيانات الحساسة الأخرى مباشرةً مع بعضها؛ من أجل تبسيط عملية تسجيل الدخول بين الأجهزة الموثوقة.