"سامسونج" و"جوجل" تعلنان عن شراكة لتطوير الأجهزة المنزلية الذكية

وستتمكن الأدوات المدعومة أيضًا من مشاركة معلومات تسجيل الدخول والبيانات الحساسة الأخرى مباشرةً مع بعضها؛ من أجل تبسيط عملية تسجيل الدخول بين الأجهزة الموثوقة.