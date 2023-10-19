تحديث بمنتجات "كروم".. و"الأمن السيبراني" يتفاعل بتحذير عالي الخطورة

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني على منتجات Chrome.
ونشرت Google تحديثاً لمعالجة عدد من الثغرات في نظام تشغيل (Stable channel ChromeOS).
وقال المركز: إن التهديد قد يسمح للمهاجم بتنفيذ ثغرة (Use-After-Free) إعادة استخدام الذاكرة وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت.
وأوصى المركز تحديث نظام التشغيل (Stable channel ChromeOS) إلى نسخة 118.0.5993.86 (Platform Version: 15604.45.0)، عبر الرابط:
https://chromereleases.googleblog.com/2023/10/stable-channel-update-for.html