"سلاك" تطلق مجموعة كبيرة من أدوات "الذكاء الاصطناعي"

كما أعلنت "سلاك" عن توفيرها تكاملاً سلساً مع تطبيقات أخرى مثل "نوشن" و"بوكس"، لتقديم ملخصات للمستندات والمعلومات المخزنة في هذه الخدمات مباشرةً من خلال المنصة، وهو ما يعزز من قدرة المستخدمين على الوصول إلى المعلومات الضرورية بكفاءة عالية.