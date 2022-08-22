"موتورولا" تكشف عن نيتها إطلاق سلسلة هواتف جديدة في 8 سبتمبر.. هذه مميزاتها

ورغم أن موتورولا لم تكشف تفاصيل هواتفها الجديدة؛ إلا أن تقارير نشرها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، ذكرت أن الشركة ستطلق هاتفي "موتو إكس 30 برو" و"موتو إس 30 برو"، وسيُدعم هاتف "موتو إكس 30 برو" بمعالج "سنابدراجون 8 بلس الجيل الأول" وشاشة بتردد 144 هرتز، وكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابيكسل وبطارية بسعة 4610 ميللي أمبير في الساعة بالشحن اللاسلكي بقوة 125 وات.