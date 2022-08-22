"موتورولا" تكشف عن نيتها إطلاق سلسلة هواتف جديدة في 8 سبتمبر.. هذه مميزاتها

كشفت شركة "موتورولا" عن نيتها إطلاق سلسلة من الهواتف الذكية الجديدة في 8 سبتمبر ضمن سلسلة "إيدج".
وسيكون ضمن هواتف "موتورولا" أول هاتف مدعوم بمعالج "ديمنستي 1050 إس أو سي"، ضمن 3 هواتف جديدة بسلسلة "إيدج".
ورغم أن موتورولا لم تكشف تفاصيل هواتفها الجديدة؛ إلا أن تقارير نشرها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، ذكرت أن الشركة ستطلق هاتفي "موتو إكس 30 برو" و"موتو إس 30 برو"، وسيُدعم هاتف "موتو إكس 30 برو" بمعالج "سنابدراجون 8 بلس الجيل الأول" وشاشة بتردد 144 هرتز، وكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابيكسل وبطارية بسعة 4610 ميللي أمبير في الساعة بالشحن اللاسلكي بقوة 125 وات.
وسيأتي هاتف "موتو إس 30 برو" بمعالج "سنابدراجون 888 بلس" بشاشة أصغر حجمًا بتردد 144 هرتز، وبكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، ويحتوي على بطارية بسعة 4400 مللي أمبير تحت الغطاء تدعم الشحن السلكي بقدرة 68 وات.