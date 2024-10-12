"جوجل" توقف تحديثًا لساعاتها الذكية بسبب مشاكل تقنية

أعلنت شركةُ "جوجل" الأمريكية إيقافَها تحديثًا لساعاتها الذكية "بيكسل ووتش" و"بيكسل ووتش 2" بصورة مفاجئة، بعد وقت قصير من إطلاقها في شهر سبتمبر الماضي.
وأوضحت "جوجل" أنها اتخذت هذا القرار بعدما أبلغ الكثير من الأشخاص عن مشاكل تقنية بساعاتهم، بعد تحميلهم التحديث الجديد لنظام تشغيل "وير أو إس 5".
واشتكى عددٌ كبير من مستخدمي ساعات "بيكسل ووتش" من أنه بعد تحميل تحديث نظام التشغيل، وجدوا شاشة الساعة عالقة على "وضع فارغ".
وقالت الشركة الأمريكية: إنها تخطّط لاستئناف طرح التحديث مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام، بعد علاج هذه المشاكل التقنية.