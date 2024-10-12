"جوجل" توقف تحديثًا لساعاتها الذكية بسبب مشاكل تقنية

وأوضحت "جوجل" أنها اتخذت هذا القرار بعدما أبلغ الكثير من الأشخاص عن مشاكل تقنية بساعاتهم، بعد تحميلهم التحديث الجديد لنظام تشغيل "وير أو إس 5".