"هاتف HUAWEI Mate50 Pro" يفوز بقائمة نهاية العام لأفضل الهواتف الرائدة

وتم تضمين الأجهزة والخوارزميات المتقدمة بعمق لتحسين التقاط الصور الثابتة. وتأتي الكاميرا ذات الفتحة الفائقة مزودة بفتحة عدسة كبيرة F1.4، تعمل مع محرك الصور XD Fusion Pro ومدخل إضاءة عالٍ، لضبط سطوع الصورة وتفاصيل الضوء والظل، فضلاً عن المقارنات الباردة والدافئة إلى الكمال.

ويلتقط الوضع الليلي صورًا ذات مناطق ساطعة ومظلمة مميزة للغاية، حتى في البيئات ذات الإضاءة الخافتة. يطبق الوضع الرأسي ضبابية خلفية طبيعية لإبراز الهدف عن محيطه.