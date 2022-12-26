مع اقتراب انقضاء عام 2022، وحلول عام 2023، يمكن أن نقول إن هذا العام شهد تنافساً كبيراً على الوجود في قائمة أفضل هواتف ذكية لعام 2022.
ويقدم موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص قائمة بأفضل 20 هاتف في 2022، التي تم اختيارها بعناية وسط مئات الهواتف الذكية التي تم إطلاقها خلال العام.
وكما هو الحال في العام الماضي، تحتل هواتف سامسونج جلاكسي نحو 9 مراكز في القائمة، وعلى رأسها أيقونتها "جلاكسي إس 22 ألترا 5جي".
واحتلت هواتف "شاومي" 6 مراكز في قائمة أفضل 20 هاتفاً أيضا، بالأخص هاتف "ريدمي نوت 11"، الذي احتل المركز الثالث عالمياً.
وكان هاتف "آيفون 14 برو ماكس" أكثر هواتف "أبل" شهرة هذا العام.
واستمرت هواتف "وان بلس" في الوجود بقائمة أفضل 20 هاتفاً، مثل باقي السنوات الماضية، مستندة على هاتفها "وان بلس 10 برو".
وظهرت في القائمة أيضا هواتف "سوني إكسبيريا برو1"،
وجاءت قائمة أفضل 20 هاتفاً في العالم لعام 2022 على النحو التالي:
1- سامسونج جلاكسي إس22 ألترا 5جي
2- سامسونج جلاكسي أيه 53 5جي.
3- شاومي ريدمي نوت 11
4- سامسونج جلاسي إس 21 إف إي 5جي
5- سامسونج جلاكسي إس 22 5جي
6- آيفون 14 برو ماكس
7- سامسونج جلاكسي إيه 73 5جي
8- شاومي 12 برو
9- وان بلس 10 برو
10- سامسونج جلاكسي أيه 13
11- سامسونج جلاكسي أيه 33 5جي
12- شاومي ريدمي نوت 11 برو 5جي
13- شاومي ريدمي نوت 11 برو
14- شاومي بوكو إكس4 برو 5جي
15- نوثينج فون 1
16- سامسونج جلاكسي إس 22 بلس 5جي
17- جوجل بيكسل 6 أيه
18- سامسونج جلاكسي إيه 23
19- شاومي 12
20- آيفون إس إي 2022.