"سامسونج" تقرّ بمشكلة في هاتفها الجديد "جلاكسي إس 24"... تعرّف على المشكلة

وتظهر المشكلة في شاشة "داينميك 2 إكس أموليد" الجديدة التي اعتمدتها "سامسونج"، حيث لا تظهر الألوان بصورة سليمة كما تظهر في هواتف "جلاكسي إس 23"، حيث من المفترض أن تشبه تعريف الألوان الطبيعية.