"تويتر" تختبر تقنية جديدة تجعل التغريدات "متعددة الأوجه"

كشفت مصادر من داخل منصة التدوين المصغر الأشهر عالميًّا "تويتر" أنها تختبر تقنية جديدة يمكنها أن تجعل تغريدات المستخدمين ذات "أوجه متعددة".
وأوضحت المصادر، وفق تقرير أعده موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن تويتر تختبر تقنية تسمح بإضافة أكثر من تنسيق للتغريدة الواحدة، وإمكانية إضافة صورة وفيديو ولقطات "GIF" (صور متحركة) بذات التغريدة.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الميزة يتم اختبارها حاليًا على نطاق محدود من المستخدمين، ويمكن من خلالها إضافة 4 أنواع من الوسائط في التغريدة.
وتابعت المصادر: "نرى في تويتر أن الأشخاص يُجرون المزيد من المحادثات المرئية على تويتر ويستخدمون الصور واللقطات المتحركة ومقاطع الفيديو لجعل هذه المحادثات أكثر إثارة".
واستمرت بقولها: "من خلال هذا الاختبار، نأمل في معرفة كيفية دمج الأشخاص لتنسيقات الوسائط المختلفة هذه، للتعبير عن أنفسهم بشكل أكثر إبداعًا على تويتر بما يتجاوز 280 حرفًا".