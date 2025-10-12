"أبل" في طريقها للاستحواذ على شركة ناشئة متخصصة بالذكاء الاصطناعي
كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية في طريقها للاستحواذ على شركة "برومبت أيه آي" الناشئة المتخصصة بمجال الرؤية الحاسوبية عن طريق الذكاء الاصطناعي.
وأشارت التقارير إلى أن "أبل" تقترب من إبرام الصفقة للاستحواذ على مواهب وتقنيات الشركة الناشئة منذ 2023.
وتعمل شركة "برومبت أيه آي" على تطوير برنامج يمكنه تحسين كاميرات المراقبة المنزلية من خلال كشف الأجسام والأنشطة.
وتمكنت الشركة الناشئة من الحصول على 5 ملايين دولار أمريكي كتمويل أساسي للبرنامج.
يذكر أن الشركة تمكن من تأسيسها باحثا الذكاء الاصطناعي تيت شياو وتريفور داريل، وكلاهما مرتبط بجامعة كاليفورنيا في بيركلي.
وأبلغ المسؤولون التنفيذيون في "برومبت" الموظفين أن الصفقة لن تُسدد كامل قيمة المستثمرين، وأن الموظفين الذين لن ينضموا إلى أبل سيُخفّضون رواتبهم.
جدير بالذكر أن شركات أخرى مثل "إكس أيه آي" و"نيورالينك" المملوكتين للملياردير إيلون ماسك، أبدتا اهتمام بالصفقة أيضا.
وتنوي "برومبت" إغلاق تطبيق "سي مور" الخاص بها وإبلاغ المستخدمين بخططها لحذف بياناتهم حفاظا على خصوصيتهم.
لطالما ركّزت أبلعلى عمليات الاستحواذ الصغيرة لتطوير ميزات جديدة لأجهزتها، لا سيما في مجال المنزل الذكي وتكنولوجيا الرؤية الحاسوبية.