تقارير: قدرات البحث لن تعمل مع جميع الموضوعات على "ثريدز"

كشفت تقارير عالمية، أن شركة "ميتا" تعمل حاليًا على حظر بعض الموضوعات التي تصنّفها بـ"الحساسة"، من الظهور في البحث على منصة "ثريدز".
وأوضحت مصادر لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن "ثريدز" ستحظر عمليات البحث على كلمات حساسة بما في ذلك "اللقاحات" و"كوفيد" وأشكال أخرى من الكلمات التي تم ربطها سابقًا بمعلومات مضللة.
وأفادت مصادر بأن هذا الحظر لعمليات البحث، هو محاولة واضحة لمنع المحتوى المثير للجدل من الانتشار على أحدث تطبيقات ميتا.
وقامت الشركة بحظر عدد من المصطلحات المتعلقة بفيروس كورونا واللقاحات، بما في ذلك "كوفيد" و"فيروس كورونا" و"كوفيد-19" و"اللقاحات" و"لقاحات فيروس كورونا"، بالإضافة إلى المصطلحات الأخرى المرتبطة بمحتوى قد يكون بغيضًا مثل " الدماء والعراة والجنس".
ووصفت "ميتا" هذا الحظر بأنه إجراء مؤقت، وقال المتحدث باسم الشركة: "لا توفر وظيفة البحث مؤقتًا نتائج للكلمات الرئيسية التي قد تعرض محتوى يُحتمل أن يكون حساسًا". وقال آدم موسيري، رئيس إنستغرام الذي يشرف أيضًا على "ثريدز": "الشركة تحاول التعلم من الأخطاء الأخيرة وتعتقد أن من الأفضل الانحياز نحو توخي الحذر أثناء بدء البحث".