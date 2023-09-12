تقارير: قدرات البحث لن تعمل مع جميع الموضوعات على "ثريدز"

ووصفت "ميتا" هذا الحظر بأنه إجراء مؤقت، وقال المتحدث باسم الشركة: "لا توفر وظيفة البحث مؤقتًا نتائج للكلمات الرئيسية التي قد تعرض محتوى يُحتمل أن يكون حساسًا". وقال آدم موسيري، رئيس إنستغرام الذي يشرف أيضًا على "ثريدز": "الشركة تحاول التعلم من الأخطاء الأخيرة وتعتقد أن من الأفضل الانحياز نحو توخي الحذر أثناء بدء البحث".