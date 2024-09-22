شركة "Apple" تُسلِّط الضوء على تطبيقات خريجات "أكاديمية مطوِّري أبل – طويق"

وجاء تسليط الضوء في متجر Apple على تطبيق My Child، الفائز ضمن أفضل 3 مشاريع متميزة، من تطوير الخريجة جواهر العنزي، الذي يهدف إلى حل مشكلة التأتأة لدى الأطفال والشباب، من خلال تزويدهم بتمارين وتطبيقات عملية؛ تُمكِّنهم من تخفيف أعراض التأتأة، والتغلب عليها. كما تم تسليط الضوء على تطبيق (Fin’s Adventure)، الفائز ضمن أفضل 50 مشروعًا، من تطوير الخريجة أفراح بنت جبير. وهو عبارة عن لعبة إلكترونية، تهدف إلى التوعية بأهمية العناية بالمحيطات، وتعزيز مفهوم استدامة البيئة للأجيال القادمة.