شركة "Apple" تُسلِّط الضوء على تطبيقات خريجات "أكاديمية مطوِّري أبل – طويق"

سلَّطت شركة Apple اليوم الضوء على تطبيقات خريجات "أكاديمية مطوري أبل"، الفائزة في تحدي (Swift) العالمي من شركة Apple، ضمن أفضل 3 مشاريع متميزة، وضمن أفضل 50 مشروعًا مشاركًا في التحدي.
وجاء تسليط الضوء في متجر Apple على تطبيق My Child، الفائز ضمن أفضل 3 مشاريع متميزة، من تطوير الخريجة جواهر العنزي، الذي يهدف إلى حل مشكلة التأتأة لدى الأطفال والشباب، من خلال تزويدهم بتمارين وتطبيقات عملية؛ تُمكِّنهم من تخفيف أعراض التأتأة، والتغلب عليها. كما تم تسليط الضوء على تطبيق (Fin’s Adventure)، الفائز ضمن أفضل 50 مشروعًا، من تطوير الخريجة أفراح بنت جبير. وهو عبارة عن لعبة إلكترونية، تهدف إلى التوعية بأهمية العناية بالمحيطات، وتعزيز مفهوم استدامة البيئة للأجيال القادمة.
وتضمَّن إعلان شركة Apple جانبًا من حديث خريجتَي الأكاديمية، جواهر العنزي وأفراح بنت جبير، حول كيفية بدء رحلتهما في تطوير التطبيقات، وأبرز التحديات التي واجهتهما، وتجاوزتاها بدعم من "أكاديمية مطوري أبل - طويق"، التي ساعدتهما في توفير البيئة التعليمية، والأدوات المناسبة لتطوير حلول مبتكرة، تخدم مختلف فئات المجتمع.
يُذكر أن أكاديمية مطوري أبل – طويق احتفت بمنجز الطالبتَيْن جواهر العنزي وأفراح بنت جبير في شهر مايو الماضي؛ وذلك بعد فوزهما في تحدي (Swift) العالمي، المقام بمشاركة أكثر من 350 طالبًا من 35 دولة حول العالم.