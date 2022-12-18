استثمارات في كاليفورنيا بـ2.6 مليار دولار لبناء 90 ألف جهاز شحن للسيارات الكهربائية

بدأت ولاية كاليفورنيا الأمريكية في إطلاق خطة كبرى لتعزيز انتشار السيارات الكهربائية وتقليل الانبعاثات في الولاية، عن طريق تدشين خطة تبلغ تكلفتها 2.6 مليار دولار، لبناء 90 ألف جهاز لشحن السيارات الكهربائية.
وعرضت لجنة كاليفورنيا للطاقة، تفاصيل خطتها لتدشين منافذ الشحن بالولاية على مدار السنوات الأربع المقبلة، في خطوة ستزيد منافذ الشحن إلى الضعف تقريبا.
وستخصص اللجنة 900 مليون دولار، لأجهزة الشحن المصممة للمركبات الكهربائية الخفيفة، مع تخصيص 1.7 مليار دولار أخرى للبنية التحتية التي تدعم المركبات التي لا تصدر أي انبعاثات متوسطة وثقيلة، بما في ذلك تلك التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.
وتتوقع اللجنة أن تنشر نحو 250 ألف جهاز شحن للسيارات الكهربائية بحلول عام 2025.
وقالت باتي موناهان رئيسة لجنة النقل والمواصلات بالولاية: "هذا الاستثمار التحويلي سينشر البنية التحتية للشحن والتزود بالوقود بسرعة وبشكل عادل للتأكد من أن سائقي السيارات والشاحنات عديمة الانبعاثات يشعرون بالثقة في قدرتهم على التزود بالوقود أينما ذهبوا".
وتابعت بقولها: "ستزيد الخطة من إمكانية الوصول إلى الشحن ووقود الهيدروجين للأفراد والشركات والوكالات العامة، مع دعم النظام البيئي التصنيعي الناشئ لدينا وخلق فرص العمل."