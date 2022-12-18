استثمارات في كاليفورنيا بـ2.6 مليار دولار لبناء 90 ألف جهاز شحن للسيارات الكهربائية

وستخصص اللجنة 900 مليون دولار، لأجهزة الشحن المصممة للمركبات الكهربائية الخفيفة، مع تخصيص 1.7 مليار دولار أخرى للبنية التحتية التي تدعم المركبات التي لا تصدر أي انبعاثات متوسطة وثقيلة، بما في ذلك تلك التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.