"هونور" تقدم هاتفًا جديدًا بكاميرا خارقة وبطارية كبيرة

أطلقت العلامة التجارية الرائدة في عالم الهواتف الذكية، هاتفًا جديدًا ضمن سلسلة "هونور إكس"، يتميز بكاميرا خارقة وبطارية كبيرة.
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن هاتف "هونور إكس 6" سيأتي بكاميرا تصل دقتها إلى 50 ميجابيكسل، وبطارية وُصفت بـ"الرائعة".
وسيحتوي هاتف "هونور إكس 6" على فتحة مائية في المقدمة للكاميرا الأمامية؛ فيما سيزود بكاميرا ثلاثية خلفية تصل دقة كاميراتها الرئيسية إلى 50 ميجابيكسل.
وسيزود هاتف هونور الجديد بشاشة "إل سي دي" بقياس 6.% بوصة بدقة "إتش دي بلس"، وسيُدعم بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 4 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 ججابايت.
وتتوقع المصادر أن يكون سعر هاتف "هونور إكس 6" حوالى 130 دولارًا، وسيأتي بألوان الأسود والأزرق والأبيض.
ولم تكشف المصادر التوقيت المتوقع لطرح الهاتف فيه؛ لكنها أشارت إلى أنه قد يكون خلال الأسابيع المقبلة.