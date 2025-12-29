الصين تُشدد الرقابة على بعض برامج الذكاء الاصطناعي... ما القصة؟

وتنص على أنه "يجب على القاصرين الحصول على موافقة ولي أمرهم لاستخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض الرفقة النفسية، مع تحديد مدة زمنية للاستخدام، وينبغي أن تتمكن المنصات من تحديد ما إذا كان المستخدم قاصرًا حتى لو لم يفصح عن عمره، وفي حالات الشك، تطبيق إعدادات خاصة بالقاصرين، مع إتاحة إمكانية الاستئناف".