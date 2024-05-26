ماسك يخطط لبناء حاسوب عملاق فائق السرعة.. ما السبب؟

وذكر ماسك أن الإصدار الثالث من "جروك" سيتطلب 100 ألف شريحة معالج، أي بزيادة تصل إلى 5 أضعاف عن 20 ألف وحدة معالجة الرسوميات، المستخدمة لتدريب الإصدار الثاني من جروك.