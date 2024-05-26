ماسك يخطط لبناء حاسوب عملاق فائق السرعة.. ما السبب؟

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عن نيته إنشاء حاسوب عملاق فائق السرعة، وكشف عن إنشائه لمجموعة من المستثمرين.
وأوضح "ماسك" في تصريحات لموقع "ذا إنفورميشن" أن هذا الحاسوب العملاق سيكون مخصصًا لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدية، لتشغيل نسخة أفضل من روبوت الدردشة "جروك".
وسيكون هذا الحاسوب فائقُ السرع تابعًا لشركته الناشئة "إكس إيه آي"، وستبدأ عمليات البناء فيه في خريف 2025.
ويقول "ماسك" إن هذا الحاسوب من شأنه تشغيل نسخة مستقبلة أكثر ذكاء من برنامج "جروك".
وأشار ماسك إلى هذا الحاسوب باسم "مصنع الحوسبة العملاق"، وسيتضمن عشرات الآلاف من وحدات معالجة الرسوميات "نفيديا إتش 100"، وسيكلف بناؤه مليارات الدولارات.
وذكر ماسك أن الإصدار الثالث من "جروك" سيتطلب 100 ألف شريحة معالج، أي بزيادة تصل إلى 5 أضعاف عن 20 ألف وحدة معالجة الرسوميات، المستخدمة لتدريب الإصدار الثاني من جروك.
ويقول ماسك للمستثمرين إن هذا الحاسوب العملاق سيكون أكبر 4 أضعاف من حجم أي شيء يستخدمه المنافسون.