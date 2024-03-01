"مايكروسوفت" تخطّط لتبسيط ترقية الألعاب عبر بطاقات الرسوميات المختلفة

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "مايكروسوفت" تعمل حالياً على تطوير واجهة برمجة تطبيقات جديدة لتبسيط عملية الترميز فائقة الدقة في ألعاب الكمبيوتر، بحيث يمكنها ترقية الألعاب عبر بطاقات الرسوميات المختلفة بطريقة أكثر سهولة.
وتشير التقارير إلى أن الواجهة التي سيُطلق عليها "دايركت إس آر"، تم تطويرها مع شركاء من "نيفيديا" و"آي إم دي" و"إنتل"، أبرز مطوّري بطاقات الرسوميات في العالم.
وتصف "مايكروسوفت" الواجهة بأنها ستتيح التكامل السلس للألعاب، وفقاً لما ذكره مدير برامج ألعاب مايكروسوفت، جوشوا تاكر.
وقال تاكر: "هذه الواجهة، هي الرابط المفقود بين المطوّرين والمستخدمين، حيث توفر تجربة أكثر سلاسة وكفاءة تتوسع عبر الأجهزة".
وتعمل الواجهة على توفير الدقة الفائقة للألعاب، هي تقنية تعمل على تحسين الجودة المرئية للألعاب دون الضغط على بطاقة الرسومات بقوة.
وتقوم الواجهة بتشغيل الألعاب داخلياً بدقة أقل، لكنه يستخدم التعلم الآلي (وحيل أخرى) لرفع مستوى دقة ما تراه على الشاشة، والنتيجة هي رسومات أكثر وضوحاً مع الحد الأدنى من الطلب الإضافي على وحدة معالجة الرسومات.
لم تعلن "مايكروسوفت" موعد طرح الواجهة رسمياً، لكنها اكتفت بالقول إنها ستصل قريباً، لكن مصادر تقول إنها قد تبدأ بالظهور بدءاً من 21 مارس الجاري.