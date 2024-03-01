"مايكروسوفت" تخطّط لتبسيط ترقية الألعاب عبر بطاقات الرسوميات المختلفة

وتشير التقارير إلى أن الواجهة التي سيُطلق عليها "دايركت إس آر"، تم تطويرها مع شركاء من "نيفيديا" و"آي إم دي" و"إنتل"، أبرز مطوّري بطاقات الرسوميات في العالم.