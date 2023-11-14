تسريبات تكشف عن نية "سامسونج" إطلاق جهاز تعقب لياقة بدنية جديد

وتُظهر الشهادات أن جهاز اللياقة البدنية "جلاكسي فيت 3" سيأتي ببطارية ذات سعة 200 ميللي أمبير في الساعة وشحن قياسي بقوة 5 وات، وهو أفضل بكثير من جهاز "جلاكسي فيت 2" الذي أصدرته الشركة العام الماضي ببطارية بسعة 159 ميللي أمبير في الساعة.