تسريبات تكشف عن نية "سامسونج" إطلاق جهاز تعقب لياقة بدنية جديد

كشفت تسريبات إعلامية من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية، عن تجهيزها إصدارًا جديدًا لجهاز تعقب اللياقة البدنية الخاص بها "جلاكسي فيت 3".
وأوضحت التسريبات التي نشرها موقع "ما سمارت برايس" أن سامسونج تُخطط لإصدار جهاز تعقب اللياقة البدنية الجديد في الأسواق الهندية قريبًا.
وتُظهر التسريبات حصول سامسونج على شهادات نجاح اختبار سعة البطارية والشحن الخاصة بـ"جلاكسي فيت 3"، وإصدار هذه الشهادات يعني أن الجهاز بات قاب قوسين أو أدنى من الطرح العام في الأسواق.
وتُظهر الشهادات أن جهاز اللياقة البدنية "جلاكسي فيت 3" سيأتي ببطارية ذات سعة 200 ميللي أمبير في الساعة وشحن قياسي بقوة 5 وات، وهو أفضل بكثير من جهاز "جلاكسي فيت 2" الذي أصدرته الشركة العام الماضي ببطارية بسعة 159 ميللي أمبير في الساعة.
ومن الواضح -بحسب التسريبات- أن جهاز "جلاكسي فيت 3" سيأتي بشاشة أكبر حجمًا، وتقول المصادر إنه سيكون مزودًا بجهاز استقبال يدعم تقنية "جي بي إس".
ولم تكشف المصادر بعدُ موعد طرح الجهاز رسميًّا في الأسواق ولا السعر المتوقع أن يُطرح به.