"ميتا" قد تجعلك تُجري اجتماعات كاملة بطريقة "الواقع الافتراضي"
أعلنت شركة "ميتا" الأمريكية أنها ستقوم بدمج تطبيقات الاجتماعات المرئية الشهيرة "زووم" و"مايكروسوفت تيمز" في مساحات العمل الافتراضية الجديدة الخاصة بها.
ويمكن بهذه الطريق أن يجتمع فريق عمل بصورة كاملة كأنهم يجلسون مع بعضهم بطريقة "الواقع الافتراضي".
وجاء إعلان ميتا خلال ترويجها لسماعة الواقع الافتراضي الجديد الخاصة بها "كويست برو"، في مؤتمر "ميتا كونيكت"، والذي كشف موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص تفاصيله.
وعرض مؤسس ميتا، مارك زوكربيرج، عملية التكامل مع فِرَق "زووم" و"مايكروسوفت"؛ مما سيجعل سماعة "كويست برو" مثالية في الاجتماعات الافتراضية.
وتوقعت ميتا البدء في التشغيل الرسمي لهذه الميزة عام 2023، وسيترك خلالها الخيار لمنشئ الاجتماع في اختيار البيئة والمكان المناسب الذي يرغب في الاجتماع بفريق عمله أو أصدقائه فيه؛ حيث يمكن مثلًا أن تختار أن تُجري الاجتماع في برج إيفل أو على ضفاف هاواي.
وشارك الرئيس التنفيذي لمايكروسوفت، ستايا ناديلا، في المؤتمر، ليعلن أن شركته تُجري شراكة مع ميتا حاليًا، مناقشات لاعتماد حلول أخرى خاصة بـ"كويست برو"، وتتعلق بإمكانية عرض محتوى "مايكروسوفت أوفيس" على سماعات الواقع الافتراضي.
وتحدث زوكربيرج عن ميزة جديدة أخرى ستتوفر، أطلق عليها اسم "الغرف السحرية"، والتي ستسمح للفِرَق بالعمل معًا في واقع مختلط، بدلًا من مساحات عمل الواقع الافتراضي فقط.
وقال: ستكون الميزة مناسبة للفِرَق المختلطة؛ حيث يوجد أشخاص يعملون عن بُعد مع مجموعات من الأشخاص الموجودين في نفس المساحة المادية؛ مشيرًا إلى أن الغرف السحرية يتم اختبارها حاليًا داخليًّا، ويمكن إطلاقها على نطاق أوسع في وقت ما في عام 2023.