"ميتا" قد تجعلك تُجري اجتماعات كاملة بطريقة "الواقع الافتراضي"

وتوقعت ميتا البدء في التشغيل الرسمي لهذه الميزة عام 2023، وسيترك خلالها الخيار لمنشئ الاجتماع في اختيار البيئة والمكان المناسب الذي يرغب في الاجتماع بفريق عمله أو أصدقائه فيه؛ حيث يمكن مثلًا أن تختار أن تُجري الاجتماع في برج إيفل أو على ضفاف هاواي.