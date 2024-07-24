الشركة المسؤولة عن "شاشة الموت الزرقاء" تُصدر بيانًا ووعدًا لمستخدميها بشأن عطل الاتصالات العالمي

وقالت الشركة إنها يمكن أن تمنع وقوع الحادث مرة أخرى من خلال اختبارات وفحوصات أفضل للبرامج، بما في ذلك المزيد من التدقيق من قبل المطورين، بدلًا من حدوث عطل عالمي كذلك الذي تأثر به أكثر من 8.5 مليون جهاز كمبيوتر عامل بنظام تشغيل "ويندوز" حول العالم.