"خطوة نادرة" وبأسعار أرخص.. "أبل" تعيد بيع هواتف قديمة

وتبدأ الهواتف التي أعيد طرحها للبيع مجددًا من 849 دولارًا أمريكيًّا لفئة 128 غيغابايت من حيث سعة التخزين؛ مما يوفر على المستهلك 150 دولارًا عن السعر الأصلي لآخر نسخة من "آيفون"، وأقل بكثير من "آيفون 16 برو ماكس" المزمع إصداره خلال خريف العام الحالي.