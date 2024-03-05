"جوجل" تطلق مجموعة من المزايا الجديدة لأجهزة "بيكسل".. تعرف عليها

حيث سيمكنك الحصول على تدريب السرعة لتحديد وتيرة الهدف أثناء التمرين لمعرفة متى تكون ضمن هدفك، وتدريب منطقة القلب لمراقبة المدة التي تقضيها في كل منطقة من مناطق معدل ضربات القلب الشخصية، بناءً على معدل ضربات القلب أثناء الراحة ومستويات اللياقة البدنية. واجهة تدريبات مُعاد تصميمها بالكامل، وإيقاف مؤقت تلقائي، وبدء تلقائي، بالإضافة إلى إيقاف تلقائي للتمارين (الجري، والمشي، والتمارين البيضاوية، والدوران، والدراجة الخارجية، وجهاز المشي، والتجديف).