"جوجل" تطلق مجموعة من المزايا الجديدة لأجهزة "بيكسل".. تعرف عليها

أطلقت شركة "جوجل" الأمريكية مجموعة من المزايا الجديدة لأجهزة "بيكسل"، التي تركزت أبرزها على أجهزة "بيكسل 7" و"بيكسل 7 برو" و"بيكسل 8" و"بيكسل 8 برو" و"بيكسل فولد".
وقالت جوجل: إن أبرز هذه المزايا هي خاصية يطلق "سيركل تو سيرش" وهي تعمل عن طريق الضغط لفترة طويلة على شريط التنقل أو زر الصفحة الرئيسية، ثم وضع دائرة أو خربشة أو تمييز صورة أو نص أو مقطع فيديو بالضغط عليها للحصول على معلومات تحتاج عنها حول هذا الموضوع.
أما الخاصية الثانية، فمرتبطة بتصوير مقاطع الفيديو بدقة "إتش دي آر" بقدرة 10 بت، وإمكانية مشاركتها على "إنستغرام رييلز" مباشرة.
وجاءت الميزة الثالثة باسم "كول سكرين"، وهي تمكن المستخدم من البدء في المكالمة، عندما يكون المتصل صامتا أو يستطيع التحدث، لتقول شريحة الاتصال له "مرحبا" عندما لا يستجيب المتصل والنقر عليها أثناء فحص المكالمة سيجعل "مساعد جوجل" يطالب المتصل بالتحدث.
وإذا لم تتمكن من الرد على مكالمة تم فحصها على الفور، فسيقوم مساعد جوجل بإعلام المتصل بوجود فترة انتظار أطول قليلاً للوصول إليك.
أما الميزة الرابعة، فسيمكن من خلالها إقران الأجهزة المستخدمة سابقا بسرعة، من صفحة إعدادات الأجهزة المتصلة، حيث سترى ملحقات Bluetooth التي تم إعدادها مسبقًا على هاتفك أو جهازك اللوحي الجديد، وبعد ذلك يمكنك استخدام Fast Pair للاتصال.
أما التقنية الخامسة المضافة، فمرتبطة بخدمات "جوجل دوكس" للمستندات، حيث سيمكن للمستخدمين إضافة تعليقات توضيحية مكتوبة بخط اليد إلى مستند أو مهمة من جهاز Pixel باستخدام إصبعك أو قلم الشاشة، ويمكنك اختيار ألوان القلم وأقلام التحديد المختلفة.
وفي ميزة سادسة تم تنشيط الإدخال الصوتي على أجهزة "بيكسل تابلت" حيث سيتم تصغير لوحة مفاتيح "جي بورد" إلى شريط الأدوات لتشغيل مساحة أقل على الشاشة وجعل المهام المتعددة أكثر سهولة.
أخيرًا، تحصل ساعة Pixel Watch الأصلية لعام 2022 على الكثير من الميزات الجديدة التي تم تقديمها في البداية على خليفتها العام الماضي.
حيث سيمكنك الحصول على تدريب السرعة لتحديد وتيرة الهدف أثناء التمرين لمعرفة متى تكون ضمن هدفك، وتدريب منطقة القلب لمراقبة المدة التي تقضيها في كل منطقة من مناطق معدل ضربات القلب الشخصية، بناءً على معدل ضربات القلب أثناء الراحة ومستويات اللياقة البدنية. واجهة تدريبات مُعاد تصميمها بالكامل، وإيقاف مؤقت تلقائي، وبدء تلقائي، بالإضافة إلى إيقاف تلقائي للتمارين (الجري، والمشي، والتمارين البيضاوية، والدوران، والدراجة الخارجية، وجهاز المشي، والتجديف).