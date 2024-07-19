"الحربي": خطأُ مايكروسوفت التقني كارثةٌ كبيرة ستؤدّي إلى خسائر اقتصادية غير مسبوقة

كشف الدكتور أيمن عبدالرحمن الحربي -أكاديمي ومستشار تقني- أنّ معظم الخبراء اتّفقوا على أنّ ما حدث اليوم هو كارثة تقنية كبيرة ستؤدّي إلى خسائر اقتصادية غير مسبوقة؛ وذلك بسبب خطأ تقني فادح مشترك بين عدّة جهات كبيرة؛ منها عملاق البرمجيات "مايكروسوفت".
وفي التفاصيل، قال "الحربي": بعيدًا عن الدخول في التفاصيل التقنية التي يمكن أن يكون من السابق لأوانها معرفة حيثياتها، إلّا أنّ ثمّة ملاحظات مهمّة تلفت الانتباه؛ حيث يشير التحليل إلى تحديث تقني قامت به شركة مايكروسوفت، ولكنّ هذا التحديث تعارض مع خصائص تشغيلية لأحد أهم تطبيقات الأمن السيبراني في العالم "CrowdStrike".
وأضاف: الغريب في الأمر أنّ من أبسط عمليات الجودة التي تقوم بها الشركات الكبيرة عادة، هو اختبار نسخة تجريبية وإعطاء فرصة للمطورين والمستفيدين لتنبيه الشركة في حال وجود أيّ خلل أو مشاكل تقنية محتملة، ولعلّ الشركة المسؤولة عن الخلل الآن مطالبة بشكل كبير بتوضيح الإجراءات والآليات التي تمّ اتخاذها قبل هذا التاريخ.
وبيّن "الحربي" أنّ ما حدث اليوم هو رسالة واضحة لأهمية تفعيل مصفوفة المخاطر السيبرانية، والتي تساهم بشكل فعال وكبير في سرعة إيجاد البدائل التقنية المناسبة وعدم الاعتماد على نظام واحد مهما كانت خصائصه التشغيلية الكبيرة.
وقال: إنّ الشركات والمؤسسات التجارية التي لا زالت في مراحلها الأولى من تأسيس أقسام مختصّة بالأمن السيبراني، أو خصصت ميزانيات متواضعة لها بسبب عدم الشعور بالقيمة الاستثمارية لها؛ ما حدث اليوم يعتبر تنبيهًا مسبقًا ودرسًا مهمًّا يجب الاستفادة منه فورًا بالاهتمام ببناء استراتيجة شاملة تحقّق أقصى درجات الحماية السيبرانية، وضمان استمرار الأعمال في حال حدوث كوارث سيبرانية.
وقال "الحربي": دومًا نفخر بوصول مملكتنا الغالية إلى المركز الأول في مؤشرات الأمن السيبراني، والتحول الرقمي للشركات، وقدرة الاقتصاد على الصمود؛ مما يعكس التزامها بتعزيز الاقتصاد الوطني والارتقاء بمكانتها العالمية.