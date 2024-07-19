"الحربي": خطأُ مايكروسوفت التقني كارثةٌ كبيرة ستؤدّي إلى خسائر اقتصادية غير مسبوقة

وفي التفاصيل، قال "الحربي": بعيدًا عن الدخول في التفاصيل التقنية التي يمكن أن يكون من السابق لأوانها معرفة حيثياتها، إلّا أنّ ثمّة ملاحظات مهمّة تلفت الانتباه؛ حيث يشير التحليل إلى تحديث تقني قامت به شركة مايكروسوفت، ولكنّ هذا التحديث تعارض مع خصائص تشغيلية لأحد أهم تطبيقات الأمن السيبراني في العالم "CrowdStrike".