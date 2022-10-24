"هواوي" تُشَوّق عشاق هواتفها لمفاجأة جديدة قابلة للطي في هذا الموعد

ولم تكشف هواوي الكثير من المعلومات والتفاصيل حول هاتفها الجديد القابل للطي، ولكن وفقًا للإعلان، يبدو أن الهاتف سيكون مدعومًا بألوان جديدة نابضة بالحياة؛ بما في ذلك الأزرق والوردي والأخضر والأصفر.