"هواوي" تُشَوّق عشاق هواتفها لمفاجأة جديدة قابلة للطي في هذا الموعد

شوّقت شركة "هواوي" الصينية الرائدة، عشاق هواتفها بمفاجأة جديدة قابلة للطي سيتم كشف النقاب عنها خلال الأيام المقبلة.
وأوضحت هواوي -بحسب بيان نشره موقع "جي إس إم آرينا"- أنها تنوي الكشف عن ثاني أيقوناتها القابلة للطي، وهي هاتف "هواوي بوكت إس" يوم 2 نوفمبر المقبل.
ولم تكشف هواوي الكثير من المعلومات والتفاصيل حول هاتفها الجديد القابل للطي، ولكن وفقًا للإعلان، يبدو أن الهاتف سيكون مدعومًا بألوان جديدة نابضة بالحياة؛ بما في ذلك الأزرق والوردي والأخضر والأصفر.
ومن المتوقع أن يكون الجهاز مزودًا بمعالج من نوع "سنابدراجون 888 4جي"، وقد تطرح إصدارًا من الهاتف منخفض السعر مزود بمعالج "سنابدراجون 778 جي".
وتشير التقارير إلى أن هواوي قد تطلق أيضًا يوم 3 نوفمبر، هاتفها الجديد "هواوي نوفا واي 61"، وهو سيندرج ضمن الهواتف الاقتصادية، وسيتم دعمه بكاميرا أساسية دقتها 50 ميجابيكسل وبطارية بقدرة 5000 مللي أمبير في الساعة.