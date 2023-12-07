"جوجل" تطرح خطوات لعلاج مشكلة "درايف" الأخيرة

قدمت شركة "جوجل" الأمريكية عددًا من الخطوات يمكن من خلالها علاج مشكلة اختفاء الملفات في خدمة التخزين السحابي "جوجل درايف" الأخيرة.
وتم الإبلاغ عن المشكلة في أواخر شهر نوفمبر الماضي، وكانت تتركز على شكوى المستخدمين من اختفاء الملفات من "جوجل درايف" وعدم تمكنهم من استعادتها.
وفي آخر تحديث لخدمة "درايف" أعلنت جوجل أنه يمكن الوصول إلى أداة استراداد الملفات، عبر اتباع بضع خطوات.
والتي جاءت على النحو التالي:
- انتقل إلى شريط القائمة أو علبة النظام.
- انقر على أيقونة Drive لسطح المكتب.
- اضغط مع الاستمرار على مفتاح "Shift".
- وانقر على "الإعدادات".
- بعد ذلك ستتمكن من الضغط على "الاسترداد من النسخ الاحتياطية".
بعدها، من المفترض أن ترى إشعارًا يقول "لقد بدأ الاسترداد"، وتتلقى رسالة "اكتمل الاسترداد" بعد فترة.
ستجد بعد ذلك مجلدًا جديدًا باسم "Google Drive Recovery، يحتوي على الملفات التي لم تتم مزامنتها على سطح المكتب.