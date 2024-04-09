"تسلا" تصل إلى تسوية قضائية في حادث سيارتها القاتل

وكان من المقرر أن تبدأ القضية التي رفعتها عائلة هوانغ، في المحكمة العليا في كاليفورنيا هذا الأسبوع؛ ولكن الوصول إلى هذه التسوية سيوقف إجراءاتها؛ بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".