قرار صادم من "نتفلكس" في واحد من أهم أسواقها.. ومخاوف من توسّعه لأكثر من دولة

وأفادت "نتفلكس" في بيانها أن الحساب مخصص للاستخدام من قبل أسرة واحدة، ويمكن لكل شخص يعيش في هذه الأسرة استخدام "نتفلكس" أينما كان؛ في المنزل، أو أثناء التنقل، أو في العطلة، والاستفادة من الميزات الجديدة مثل نقل الملف الشخصي وإدارة الوصول والأجهزة.