"آبل" تجهّز لإضافة خاصية طلب النجدة عبر الأقمار الصناعية إلى "آيفون 14"

يأتي ذلك فيما ستساهم استثمارات "آبل" في هذه الخدمة، في توسيع وتحسين شبكة الأقمار الصناعية والاتصالات الخاصة بشريكتها "غلوبال ستار"، التي تشغل 24 قمرًا صناعيًّا لأغراض الاتصالات.