"آبل" تجهّز لإضافة خاصية طلب النجدة عبر الأقمار الصناعية إلى "آيفون 14"

أعلنت عملاق الإلكترونيات الأمريكية "آبل"، اعتزامها إضافة خاصية طلب النجدة الطارئة عبر الأقمار الصناعية إلى أحدث جيل للهواتف الذكية "آيفون 14" و"آيفون 14 برو"، في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وأشارت آبل إلى أنها استثمرت حوالى 450 مليون دولار لدعم التقنية الجديدة.
وقالت وفق "الألمانية": إن الخدمة الجديدة ستتيح للمستخدمين الاتصال لطلب المساعدة والإبلاغ عن موقعهم، وتبادل المعلومات حول الموقف الموجودين فيه مع جهات الإغاثة.
وفي الأحوال الجوية الجيدة، يمكن للرسائل الوصول إلى الجهة المقصودة عبر الأقمار الصناعية خلال 15 ثانية فقط.
يأتي ذلك فيما ستساهم استثمارات "آبل" في هذه الخدمة، في توسيع وتحسين شبكة الأقمار الصناعية والاتصالات الخاصة بشريكتها "غلوبال ستار"، التي تشغل 24 قمرًا صناعيًّا لأغراض الاتصالات.
ولم يتحدد الموعد الدقيق لإطلاق خدمة طلب الإغاثة العاجلة عبر الأقمار الصناعية في هواتف "آيفون"؛ رغم أن "آبل" قالت إنها ستتطلب تحديث نظام التشغيل "آي أو إس 16" للهواتف الذكية خلال الشهر الحالي.
وسيبدأ توفير الخدمة لأي شخص في الولايات المتحدة وكندا.
وستكون الخدمة متاحة للجميع باستخدام الهاتف الذكي "آيفون 14" و"آيفون 14 برو". وستستبعد الشركة الهواتف المبيعة في الصين وهونغ كونغ ماكاو.