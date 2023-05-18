دراسة تكشف عن أرقام "مفزعة" عما يواجهه "تويتر" في الفترة الأخيرة

كشفت بيانات جديدة لمركز "بيو" الأمريكي عن أرقام "مفزعة" عما يواجهه موقع "تويتر" منذ تولي الملياردير الأمريكي إيلون ماسك زمام الأمور.
وكشفت الدراسة أن البالغين الأمريكيين باتوا يقضون وقتًا أقل على "تويتر" منذ تولي "ماسك" زمام الأمور بالمنصة، كما أن كثيرًا من مستخدمي الموقع "الأكثر نشاطًا" يقومون بالتغريد بمعدل أقل مما اعتادوا عليه.
وأشارت الإحصائية إلى أن 1002 من عينة الدراسة الأكثر نشاطًا على "تويتر"، وجد أن استخدامهم انخفض بصورة ملحوظة في الأشهر التي أعقبت استحواذ "ماسك" على "تويتر"، حيث بلغ متوسط عدد تغريداتهم انخفاضًا بنسبة 25% بعد الاستحواذ.
وتشير هذه الإحصائيات معًا إلى أن التفاعل على "تويتر" قد انخفض منذ تولي "ماسك" السلطة، على الأقل بين المستخدمين النشطين سابقًا.
يُذكر أن 20% من مستخدمي "تويتر" هم من يرسلون 98% من جميع التغريدات على المنصة.
في الوقت نفسه، يبدو أن العديد من مستخدمي "تويتر" الأكثر نشاطًا لم يستسلموا تمامًا للمنصة.
وفقًا لمركز بيو، قال 25 في المائة فقط من المستخدمين "النشطين للغاية" إنهم "ليسوا على الأرجح على تويتر، أو قد يصبحون خارج المنصة تمامًا بعد عام من الآن".