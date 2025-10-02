تقارير: "أبل" توقف تطوير نظارات "فيجن برو"... ما السبب؟

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أبل" الأمريكية تنوي إيقاف عمليات تطوير نظاراتها الذكية الشهيرة "فيجن برو".
وأرجعت مصادر من داخل الشركة الأمريكية ذلك إلى سعي "أبل" على تطوير نظارات تعمل بالذكاء الاصطناعي، تنافس نظارات "ميتا" الشهيرة.
وتعمل "أبل" حاليا على تحويل مواردها من نظارات الواقع المختلط التقليدية إلى نظارات أكثر تطورا تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وذكرت المصادر أن "أبل" تجهز نسخة أرخص وأخف وزنا من نظارات "فيجن برو" تحمل الاسم الرمزي "إن 100"، وتسعى لإطلاقها خلال عام 2027.
وأبلغت الشركة موظفيها داخليا، الأسبوع الماضي، بحسب المصادر، أنها تنوي إعادة توزيع موظفيها من هذا المشروع لتسريع العمل على النظارات.
يذكر أن نظارات "فيجن برو" التي أطلقت في فبراير 2024، وحظت بضجة إعلامية كبيرة، وجدت صعوبة في الحفاظ على زخمها وسط قلة المحتوى المُتاح، ومنافسة من أجهزة أرخص مثل نظارات "كويست" من "ميتا".
وقالت المصادر إن "أبل" تعمل على نوعين على الأقل من النظارات الذكية، الأول سيطلق عليه "إن 50"، وسيقترن بهاتف آيفون ولن يحتوي على شاشة خاصة به، سيتم الكشف عنه عام 2027.
أما الإصدار الثاني فسيكون مزود بشاشة ومن المقرر إطلاقه في عام 2028، لكن أبل تسعى الآن إلى تسريع تطوير المنتج الذي قد ينافس شاشة "راي بان" من ميتا.
وأفادت المصادر أن نظارات أبل ستعتمد بشكل كبير على التفاعل الصوتي والذكاء الاصطناعي.