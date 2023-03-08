أداة "شات جي بي تي" التي حيّرت العالم.. بين يديك في سطور

وأضاف وفق "سكاي نيوز عربية": يتعامل شات جي بي تي بطريقة تفاعلية مع المستخدم وكأن شخصًا موجودًا على الناحية الأخرى من المحادثة، وتعتمد محركات البحث العادية على النص المكتوب فقط؛ لكن "شات جي بي تي" يقوم بتحليل الجملة التي نكتبها، ويعمل على فهم المراد منها، ويُحضّر الإجابات التي تحتاجها بشكل دقيق، ويتميز "شات جي بي تي" بقدرته على تقديم إجابات شاملة بدلًا من روابط لمقالات، كما يستطيع "شات جي بي تي" إعطاء آلاف المعلومات الخاصة بسؤال واحد حال ارتباطها بنفس الموضوع.